На полях G20: в Кремле прокомментировали сообщения о возможной встрече Путина и Мэй

Песков также напомнил напомнил о недавней встрече российского лидера с представителями британского бизнеса. По его словам, стороны отметили, что «свёрнутое» состояние отношений Москвы и Лондона противоречит интересам предпринимателей обеих стран. В свою очередь, в Лондоне заявили, что считают обсуждение переговоров между Путиным и Мэй преждевременным. Ранее в Кремле отмечали, что Россия хочет выгодных отношений, которые основываются на учёте интересов друг друга. По мнению экспертов, на фоне «общеевропейской изоляции» Лондон может быть заинтересован в сближении с Москвой, однако ситуацию осложняют бездоказательные обвинения в адрес РФ по делу Скрипалей.

В Кремле прокомментировали публикацию британского издания The Guardian, в которой сообщалось о возможных переговорах между Москвой и Лондоном на высшем уровне. По версии издания, президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй могут провести переговоры на полях саммита G20 в Осаке , намеченного на 28—29 июня.

«Пока никакой информации на этот счёт нет, я не могу это как-то прокомментировать… Ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что президент РФ недавно встречался с представителями британского бизнеса и в том числе обсуждал с ними взаимоотношения Лондона и Москвы.

«На этих встречах действительно речь шла об абсурдности ситуации, когда отношения (между Москвой и Лондоном. — RT) находятся в таком свёрнутом виде. Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса — и российского, и британского», — подчеркнул Песков.

Ранее газета The Guardian сообщила, что Россия и Великобритания рассматривают возможность «разморозки» отношений. По данным издания, одним из шагов на пути к сближению может стать встреча британского премьер-министра Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. При этом встреча не состоится, если обе стороны не будут уверены в её продуктивности, утверждает The Guardian.

При этом существует вероятность, что президент России может встретиться уже с новым премьером, отмечает издания. После первого тура голосования кандидатов-консерваторов наибольшую поддержку получил экс-глава МИД страны Борис Джонсон

Как отмечается, если встреча в Осаке всё же состоится, то это станет первым контактом Москвы и Лондона на высшем уровне после инцидента с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Отношения между странами резко ухудшились после того, как Великобритания возложила ответственность на произошедшее на Москву. При этом никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения, до сих пор не предоставлено.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, возможные переговоры с Терезой Мэй не имеют большой политической ценности, так как она в скором времени покинет свой пост. Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля.

В то же время эксперт полагает, что на фоне противоречий со странами Евросоюза Великобритания может попытаться наладить отношения с другими государствами.

«Мы прекрасно понимаем, что Великобритания находится в общеевропейской изоляции. Если придёт Борис Джонсон, она будет в еще большей изоляции. Поэтому Британии нужно диверсифицировать свои связи и налаживать отношения со странами, с которыми она безосновательно их испортила», — заключил Мирзаян.

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что конструктивному сотрудничеству мешают обвинения Лондона в адрес Москвы по делу Скрипалей. При этом Россия готова к диалогу, подчеркнул эксперт.

«Мы не сомневаемся в том, что Лондон действительно заинтересован в каких-то рабочих контактах с Москвой. Это две державы, которые связаны исторически и не могут находиться в изоляции друг от друга. Россия готова к любому диалогу», — подчеркнул Суздальцев.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин призвал «перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями».

«Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть, в конце концов», — заметил российский лидер.

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании с Россией улучшатся, только если Москва «изменит своё поведение».

Комментируя сообщения о возможной встрече Путина и Мэй, в канцелярии премьера вновь заявили, что Россия должна «изменить своё поведение».

«Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, её дестаблизирующее поведение подрывают веру в её заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет менять поведение по отношению к Лондону.

«Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет — выгодных отношений, которые основываются на учёте интересов друг друга. В этой линии поведения нет ничего предосудительного. А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT на полях ПМЭФ подчеркнула, что Москва не портила отношения с Лондоном, а отношения двух стран ждёт блестящее будущее.