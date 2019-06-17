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Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских спецслужбах подтвердили информацию о попытках иностранных спецслужб внедриться в системы управления инфраструктурой России.
США захотели погрузить Россию во тьму
«Такие попытки мы видим и фиксируем», — приводит агентство ТАСС слова источника в одном из силовых ведомств РФ.
Источник охарактеризовал действия иностранных спецслужб как элементы кибервойны. Он отметил, больше всего атак проводится в отношении банковского и энергетического секторов и транспортной инфраструктуры. По его словам, пока действия иностранных спецслужб удается нейтрализовать.
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщила об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Источники издания утверждают, что речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме и даже отключать какие-то ее элементы.
Комментарии61
Политика , США
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