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Госдума рассмотрит законопроект о приостановлении ДРСМД 

Парламентская газета + ещё 3 34 минуты назад
Фото: ТАСС
На пленарном заседании Государственной Думы 18 июня депутаты обсудят законопроект о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Инициатива разработана Президентом России Владимиром Путиным и обусловлена необходимостью ответа на заявление США об одностороннем выходе из ДРСМД.
Документ был впервые подписан в декабре 1987 года лидерами СССР и США Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне и после неоднократно продлевался. В своё время он стал символом прекращения ядерной гонки вооружений между СССР и США. В 2014 году Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий Договора, указывая на испытания крылатой ракеты наземного базирования 9М729.
При этом никаких доказательств того, что испытания нарушают пункты Договора, американская сторона не предоставила и обсуждать это не пожелала. В феврале 2019 года президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД в августе, если Россия не устранит «нарушения».
4 февраля МИД России направил официальную ноту в Белый дом, в котором призвал американскую сторону незамедлительно вернуться к исполнению обязанностей в рамках Договора. В марте Президент России издал Указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД, а 30 мая внёс в Госдуму соответствующий законопроект — чтобы решение вступило в силу необходимо одобрение законодателей.
Как сообщил 14 июня глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, члены комитета единогласно рекомендовали коллегам поддержать президентский законопроект. Ранее в поддержку инициативы высказывались представители всех парламентских фракций, а также ряд российских сенаторов, включая спикера палаты регионов Валентину Матвиенко. Заметим, что законопроектом предусматривается право главы государства принять решение о возобновлении действия Договора.
18 июня законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной Думы.
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Комментарии
Политика , Оружие , Валентина Матвиенко , Михаил Горбачев , Леонид Слуцкий , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдума , США
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