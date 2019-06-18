Лесю Рябцеву выдвинули кандидатом в Мосгордуму

Бывшую помощницу главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Лесю Рябцеву выдвинули кандидатом в Мосгордуму от «Справедливой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя московского отделения партии Александра Романовича. По его словам, «Справедливая Россия» намерена выдвинуть кандидатов почти во всех 45 одномандатных округах. Романович отметил, что сам будет баллотироваться по 37 округу.

Также руководитель партии рассказал, что экс-кандидат «Справедливой России» на пост мэра Москвы, ныне глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов будет участвовать в качестве самовыдвиженца. При этом, как заявил Романович, партия окажет ему поддержку.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. В нынешнем созыве столичного законодательного органа «Справедливая Россия» не представлена.