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Россия обвинила США в подготовке ядерных испытаний 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Безосновательные обвинения в ядерных испытаниях со стороны США — не что иное, как «прикрытие» собственных будущих испытаний Вашингтона и выхода Соединенных Штатов из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Такое заявление опубликовал Департамент информации и печати МИД России на официальном сайте ведомства.
Новые обвинения России в нарушении ДВЗЯИ фигурировали в заявлении Разведывательного управления Минобороны США. Как утверждает российский МИД, они «абсолютно беспочвенны».
США, считают в министерстве, повторяют схему, ранее использованную в отношении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Исходя из этого, следующим шагом американской стороны наверняка станет выход из договора из-за того, что Россия его якобы не соблюдает.
29 мая сообщалось, что глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в запрещенных договором ядерных испытаниях. Российская сторона назвала его заявление провокацией.
ДВЗЯИ был открыт для подписания в 1996 году. Помимо него Россия и США связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который оставляет возможность проводить испытания под землей.
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Политика , Министерство обороны , МИД , Пентагон , США
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