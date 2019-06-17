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Песков отреагировал на возможную встречу Путина и Мэй 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной встрече президента страны Владимира Путина и премьера Британии Терезы Мэй на площадке G20. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Пескова, в настоящее время нет информации о том, что встреча Путина и Мэй состоится.
"Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", — сказал Песков
Ранее газета The Guardian писала, что Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным.
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Политика , Дмитрий Песков , Тереза Мей , Владимир Путин , The Guardian
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