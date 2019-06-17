Песков отреагировал на возможную встречу Путина и Мэй

По словам Пескова, в настоящее время нет информации о том, что встреча Путина и Мэй состоится.

"Действительно, такие разговоры были, но ничего конкретного по возможной встрече я сказать не могу", — сказал Песков

Ранее газета The Guardian писала, что Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным.