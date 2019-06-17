Песков сделал заявление о рейтинге Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судить о рейтинге Путина на основе данных, полученных в течение недели или месяца, является неправильным, сообщает РИА "Новости"

Он отметил, что, говоря рыночным языком, существует волатильность, поэтому судить даже по месяцу о изменении рейтинга нельзя.

"Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе", — сказал Песков в ответ на вопрос о снижении рейтинга Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ.

С вопросам о методике и колебания рейтинга президента он посоветовал обратиться к социологам.