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Песков сделал заявление о рейтинге Путина 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судить о рейтинге Путина на основе данных, полученных в течение недели или месяца, является неправильным, сообщает РИА "Новости"
Он отметил, что, говоря рыночным языком, существует волатильность, поэтому судить даже по месяцу о изменении рейтинга нельзя.
"Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе", — сказал Песков в ответ на вопрос о снижении рейтинга Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ.
С вопросам о методике и колебания рейтинга президента он посоветовал обратиться к социологам.
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Политика , Дмитрий Песков , ВЦИОМ , РИА Новости
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