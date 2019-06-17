В Совфеде оценили пользу возможной встречи Путина и Мэй

«Атмосфера и климат отношений России и Британии, особенно после дела Скрипалей, были чудовищные. Если Мэй сумеет хотя бы на несколько градусов понизить эту атмосферу ненависти к России, которую она сама же создавала, тогда встреча будет иметь некий политический смысл», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков.

Если оценивать на уровне фантазии возможность встречи Владимира Путина и Терезы Мэй, то особых результатов она не даст, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. «Помимо того, что Мэй всегда была скептически настроена по отношению к России и ставила различные условия, она еще и уходит в течение ближайших месяца-полутора. Ее позиция будет иметь ограниченное влияние на мнение будущего премьера Британии», — считает сенатор.

Сергеем Скрипалем. Лондонская The Guardian накануне опубликовала заметку, в которой утверждается, что Великобритания и Россия изучают возможности потепления отношений. В том числе не исключена встреча Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на июльском саммите G20 в Японии, — утверждает британское издание, впрочем, без ссылок на какие-либо источники. По мнению автора заметки, Москва и Лондон обсуждают возможность частичной разморозки отношений, ухудшившихся после истории с экс-полковником ГРУ

Пушков отметил, что плохие отношения Москвы и Лондона связаны практически исключительно с позицией Британии. «Россия не совершала каких-либо враждебных действия по отношению к Британии: не вводила отдельных санкций, не делала ничего, что представляло бы угрозу безопасности страны. Все глупости, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы — не более чем пропагандистские утки. И все эти заявления не получили развития, потому что ничего не было», — указал собеседник.

Он добавил, что сама фигура Терезы Мэй в отношениях с Россией выглядит весьма нелепо, потому что она сделала многое, чтобы эти отношения ухудшить. Однако преемником Мэй тоже станет консерватор, один из членов партии. И в этом смысле встреча могла иметь символическое значение в плане того, что уходящий премьер передает преемнику возможность по улучшению отношений с Москвой.