Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина

Глава Совфеда зачитала указ президента РФ о приеме в российское гражданство Делок-Фурко и его жены и поблагодарила нового гражданина России "за пропаганду русского искусства и культуры и за все, что он делает в память о своем выдающемся предке. Открывающаяся выставка "обречена на полный успех и аншлаг", уверена Валентина Матвиенко.