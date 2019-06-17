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Матвиенко вручила российский паспорт внуку мецената Щукина 

Российская Газета + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила российские паспорта внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марку Делок-Фурко и его супруге Кристине Панделле, сообщает РИА Новости. Торжественная церемония прошла в Пушкинском музее на открытии выставки "Щукин​​​. Биография коллекции".
Глава Совфеда зачитала указ президента РФ о приеме в российское гражданство Делок-Фурко и его жены и поблагодарила нового гражданина России "за пропаганду русского искусства и культуры и за все, что он делает в память о своем выдающемся предке. Открывающаяся выставка "обречена на полный успех и аншлаг", уверена Валентина Матвиенко.
"Думаю, она побьет успех аналогичной выставки в Париже три года назад, где ее посетили более миллиона человек", — заявила она.
Для посетителей выставка откроется 19 июня. На ней будет представлено уникальное собрание семьи Сергея Щукина, охватывающее важнейшие художественные течения конца XIX — начала XX века. Среди авторов — Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Поль Гоген, Анри Матисс, Пабло Пикассо и другие. Всего будет выставлено более 450 работ.
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Политика , Общество , Поль Сезанн , Анри Матисс , Поль Гоген , Валентина Матвиенко , Пабло Пикассо , Сергей Щукин , Пьер Ренуар , Совет Федерации , РИА Новости
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