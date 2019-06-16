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В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».
При этом Песков признал, что полной ясности относительно планов Киева и позиции президента Украины Владимира Зеленского по ряду важных вопросов, в частности, Минских договоренностей и судьбы российско-украинских отношений, пока, «к сожалению, нет ни у кого».
«Поэтому Путин [президент России Владимир Путин] занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный», — отметил представитель Кремля.
Ранее в июне Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. В частности, российский лидер понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране. До этого президент России заявил, что надеется на личное знакомство с Зеленским.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Интерфакс , Киев , Москва
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