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Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе 

RT на русском + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные», — отметил Песков, комментируя обвинения США в адрес Ирана о причастности к инциденту в Оманском заливе. Его слова приводит Интерфакс.
Пресс-секретарь президента отметил, что «ссылаться на то, что это какие-то секретные данные в данном случае абсурдно».
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера. Впоследствии стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар.
МИД Великобритании обвинил Корпус стражей Исламской революции в нападении на танкеры, президент США Дональд Трамп также заявил о вине Ирана.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , МИД , Интерфакс
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