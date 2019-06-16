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Пушков о Зеленском: президент для хохм и увеселений 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Твиттере видео с бегущим через фонтан президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его «президентом для хохм и увеселений».
По мнению сенатора, подобные экстравагантные поступки фактически говорят о беспомощности главы украинского государства. Будучи не способным ничего изменить по сути, Зеленский вынужден развлекать своих сограждан.
«Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает. Когда глава государства ничего сделать не способен — даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остаётся развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны», — полагает сенатор.
Комментарии5
Политика , Владимир Зеленский , Алексей Пушков
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