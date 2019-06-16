Пушков о Зеленском: президент для хохм и увеселений 

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Твиттере видео с бегущим через фонтан президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его «президентом для хохм и увеселений».
По мнению сенатора, подобные экстравагантные поступки фактически говорят о беспомощности главы украинского государства. Будучи не способным ничего изменить по сути, Зеленский вынужден развлекать своих сограждан.
Пробежал через фонтан. Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает. Когда глава государства ничего сделать не способен — даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остаётся развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны. Президент для хохм и увеселений. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 июня 2019 г.
«Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает. Когда глава государства ничего сделать не способен — даже прекратить обстрелы Донбасса, ему остаётся развлекать своих граждан, плясать на сцене и бегать через фонтаны», — полагает сенатор.