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В России оценили слова Шредера о законном возвращении Крыма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Многие западные политики воспринимают Крым как один из российских регионов, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
В ЕС сделано новое заявление по российском Крыму
Так он прокомментировал в Twitter заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что возвращение Крыма в состав России было совершенно законным.
По словам Пушкова, слова Шредера часто звучат из уст и западных политиков. В пример он привел экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, бывшего депутата Европарламента Жан-Люка Меланшона и итальянского вице-премьера Маттео Сальвини,
«Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры», — отметил Пушков.
В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT подчеркнул, что российскую сторону радует, когда звучат трезвые голоса политиков, которые имеют серьезный политический вес.
Он добавил, что Шредер уже не занимает должность канцлера, однако к его мнению все еще прислушиваются, поскольку он является уважаемым политическим деятелем не только в Германии, но и во всей Европе.
По его словам, подобные сигналы поступают от людей, которые не зависят от официальной позиции Евросоюза по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал заявление Шредера абсолютно верным, поскольку воссоединение с Россией — это историческое событие, которое полностью отражает волю жителей полуострова
«К сожалению, только бывшие европейские чиновники пока что проявляют такую откровенность, поэтому хотелось бы, чтобы постепенно такие решения принимали действующие чиновники, а не только бывший канцлер Германии», — подчеркнул он в беседе с RT.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией прошло совершенно законно. Он назвал Крым «давней русской территорией».
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Политика , Владислав Ганжара , Алексей Пушков , Антон Морозов , Герхард Шредер , ЕС , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , Совет Федерации , Германия , Республика Крым
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