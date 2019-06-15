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Захарова отреагировала на решение Федермессер 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала свое мнение по поводу решения основателя фонда «Вера» Нюты Федермессер отказаться от участия в выборах в Мосгордуму.
На своей странице в фейсбуке она также выразила свою поддержку Федермессер и благодарность ей «за титанический труд». По мнению Захаровой, Федермессер затравили «те, кто хочет что-то изменить, но не трудом и не в рамках демократических институтов, а известным „до основания, а затем…“. Она уверена что „а затем“ „и те и другие „доосновальщики“ берут котомки и валят“.
»И только мы остаёмся, начиная снова собирать разбросанные до нас камни», — написала дипломат.
Ранее Федермессер заявила, что предпочтет «отдавать себя не борьбе, а помощи», поэтому снимает свою кандидатуру с в Мосгордуму, куда она собиралась баллотироваться в 43-м округе, включающем Хамовники, Пресню и Арбат.
Политика , Мария Захарова , Нюта Федермессер , МИД , Мосгордума
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