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Путин провел переговоры с президентом Таджикистана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Душанбе состоялись переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
Главы государств обсудили вопросы стратегического партнерства, передает ТАСС.
Президент Таджикистана подчеркнул важность как нынешних переговоров в Душанбе, так и контактов между двумя странами в целом.
Путин и Рахмон выразили удовлетворение итогами апрельского визита таджикского лидера в Россию. Стороны отметили, что достигнутые соглашения реализуются на практике.
Путин и Рахмон также обсудили международную ситуацию.
Напомним, Путин прилетел в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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Политика , СНГ , Эмомали Рахмонов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Таджикистан
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