Путин провел переговоры с президентом Таджикистана

Главы государств обсудили вопросы стратегического партнерства, передает ТАСС.

Президент Таджикистана подчеркнул важность как нынешних переговоров в Душанбе, так и контактов между двумя странами в целом.

Путин и Рахмон выразили удовлетворение итогами апрельского визита таджикского лидера в Россию. Стороны отметили, что достигнутые соглашения реализуются на практике.

Путин и Рахмон также обсудили международную ситуацию.

Напомним, Путин прилетел в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.