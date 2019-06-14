В Душанбе состоялись переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
Главы государств обсудили вопросы стратегического партнерства, передает ТАСС.
Президент Таджикистана подчеркнул важность как нынешних переговоров в Душанбе, так и контактов между двумя странами в целом.
Путин и Рахмон выразили удовлетворение итогами апрельского визита таджикского лидера в Россию. Стороны отметили, что достигнутые соглашения реализуются на практике.
Путин и Рахмон также обсудили международную ситуацию.
Напомним, Путин прилетел в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.