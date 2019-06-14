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Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД 

РИА Новости + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, Россия как председатель в ШОС намерена добиваться от участников СВПД взятых ими на себя обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", — заявил Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
"Как председатель в ШОС, имеем в виду добиваться выполнения участниками Совместного всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств. Считаем такой путь единственно логичным и правильным", — подчеркнул российский лидер.
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Комментарии1
Политика , Армия , Оружие , США , Владимир Путин , Совбез ООН , ШОС
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