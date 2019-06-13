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Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций, заявил Слуцкий 

РИА Новости + ещё 1 23 минуты назад
Россия больше не потерпит от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) никаких санкций, и не готова оставаться в Ассамблее, если ее полномочия вновь будут пересмотрены, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум
В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы в среду, 19 июня, обсудит вопрос подачи заявки на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также состав российской делегации.
"Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций … Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Россия готова вернуться, если будет принята резолюция с изменениями в регламент о "запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур Ассамблеи", и как только ее проект будет проголосован, РФ "с вероятностью 99,99%" направит заявку для возобновления работы в ПАСЕ.
"Мы вернемся только на равных, как равноправная делегация", — заключил он.
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Комментарии1
Политика , Видео , Леонид Слуцкий , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума
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