Россия больше не потерпит от ПАСЕ никаких санкций, заявил Слуцкий

В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы в среду, 19 июня, обсудит вопрос подачи заявки на участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также состав российской делегации.

"Россия не потерпит больше от ПАСЕ никаких, даже микроскопических санкций … Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россия готова вернуться, если будет принята резолюция с изменениями в регламент о "запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур Ассамблеи", и как только ее проект будет проголосован, РФ "с вероятностью 99,99%" направит заявку для возобновления работы в ПАСЕ.