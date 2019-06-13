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Медведев назначил директора Курчатовского института
Газета.Ru
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ещё 7
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
1
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев
назначил директора
Курчатовского института
, сообщает РИА "Новости".
Им стал
Александр Благов
.
Он назначен на должность сроком на 5 лет.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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