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Медведев назначил директора Курчатовского института 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора Курчатовского института, сообщает РИА "Новости".
Им стал Александр Благов.
Он назначен на должность сроком на 5 лет.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Александр Благов , Курчатовский институт , РИА Новости
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