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Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять в гражданство РФ следующих лиц: 59. Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии; 60. Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии», — указано в документе.
По данным СМИ, княгини Строцци являются потомками первых русских эмигрантов, передает РИА «Новости».
Также глава российского государства предоставил гражданство итальянцу Карло Анчиде, который является автором учебников и пособий по изучению итальянского языка.
Профессор и эксперт по генеалогии Джузеппе Палланти считает, что итальянские княгини — это потомки Моны Лизы. Старшая Строцци — балерина и писательница, а ее мемуары вышли на нескольких языках, включая русский. Младшая княгиня изучала экономику в Миланском университете и проходила стажировку у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра.
Ранее стало известно, что Путин предоставил гражданство американскому поэту.
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Политика , Мануэль Баррозу , Тони Блэр , Владимир Путин , Еврокомиссия , РИА Новости , Италия
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