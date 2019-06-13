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Медведев назначил Ольгу Гатагову новым замглавы Минсельхоза 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил директора административного департамента Минсельхоза РФ Ольгу Гатагову новым замглавы ведомства, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Гатагова с июня 2018 года занимала должность директора административного департамента министерства сельского хозяйства РФ. Ранее также возглавляла административно-хозяйственный департамент Россельхозбанка.
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Политика , Дмитрий Медведев , Россельхозбанк , Минсельхоз
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