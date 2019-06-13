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В Кремле высказались о реформе МВД 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В настоящий момент нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, свидетельствует ли дело журналиста Ивана Голунова о необходимости изменить полицейскую систему в России.
Песков считает, что обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, неправильно. При это он добавил, что стоит проанализировать случившееся.
«А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже немаловажно», — сказал представитель Кремля.
Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова. Об их увольнении перед главой государства ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев.
Корреспондент издания «Медуза» был задержан 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат. Большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.
Журналиста освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
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Комментарии2
Политика , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Владимир Колокольцев , Владимир Путин , Юрий Девяткин , Андрей Пучков , СКР , МВД , РИА Новости
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