Причины инцидентов с двумя танкерами в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы на этот счет преждевременно. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на это происшествие и ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.
Песков подчеркнул, что Кремль не может вести никаких контактов по поводу ЧП в Оманском заливе, это скорее дело внешнеполитического ведомства.
"Но пока, насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то скоропалительные заявления здесь вряд ли возможны", — сказал пресс-секретарь президента РФ.