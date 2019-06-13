Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль считает преждевременным делать выводы об инциденте в Оманском заливе 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
Причины инцидентов с двумя танкерами в Оманском заливе пока никому неизвестны, поэтому делать выводы на этот счет преждевременно. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на это происшествие и ведутся ли контакты с ближневосточными странами по данному поводу.
Песков подчеркнул, что Кремль не может вести никаких контактов по поводу ЧП в Оманском заливе, это скорее дело внешнеполитического ведомства.
"Но пока, насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто, поэтому какие-то скоропалительные заявления здесь вряд ли возможны", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
ТАСС: последние новости
Володин: Россия оставляет за собой право покинуть ПАСЕ в случае неполных полномочий Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова Моди предложил Путину провести встречу в формате Россия - Индия - Китай на полях G20
Политика , Происшествия , Дмитрий Песков , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Гуф намекнул на свадьбу1
В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США3
Россия выдвинула ПАСЕ ультиматум10
Смертельная ошибка звезды киберспорта13
Установлена личность «воскресшего» Цапка56
Видео
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
02:54
Преемник Макарова? Армия получила новый пистолет
Оружие Армия
01:11
Установлена личность «воскресшего» Цапка
Происшествия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение