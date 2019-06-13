Пушков резко высказался по ситуации с котом Алибасова

Пушков отметил, что в СМИ назвали обманувшего семью Алибасова мужчину «смекалистым». По мнению сенатора, поступок не имеет ничего общего со смекалкой.

«Насколько сбиты все критерии. Теперь подлог чуть ли не поощрительно называется «смекалкой». На деле это банальное жульничество и мошенничество», — написал Пушков в твиттере.

В среду днем из квартиры продюсера Бари Алибасова исчез кот породы канадский сфинкс. Сын продюсера объявил вознаграждение в размере 800 тысяч рублей за возвращение питомца. Позже Алибасов-младший сообщил, что кот, которого вернули за вознаграждение, оказался чужим.