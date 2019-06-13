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Правительство внесло изменения в федеральную космическую программу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, оно приводит ее финансирование в соответствие с бюджетом на ближайшие три года.
"Я подписал постановление, которое вносит изменения в федеральную космическую программу, приводит её запланированное финансирование в соответствие с федеральным бюджетом на этот год и два ближайших года",
— сказал Медведев на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
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Политика , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Роскосмос
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