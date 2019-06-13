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Медведев призвал «не сдавать позиции» в космосе 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не имеет права сдавать позиции в космосе, нужно вернуть её лидерство, заявил российский премьер Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу развития «Роскосмоса».
«Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции», — цитирует Интерфакс премьера.
Как отметил Медведев, в настоящее время у России таких достижений, к сожалению, не так много.
«Но лидерство возвращать нужно», — подчеркнул он.
По его словам, это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности.
Ранее в правительстве заявили, что Россия опустилась на третье место по числу космических пусков, уступив США и Китаю.
В январе Медведев на совещании о развитии «Роскосмоса» призвал заканчивать с «прожектёрством» в ракетно-космической отрасли.
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Политика , Наука и техника , Дмитрий Медведев , Роскосмос , Интерфакс
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