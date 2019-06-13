Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Sergei Supinsky
Решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на российских картографов, поэтому на российских картах город по-прежнему будет называться по-старому, в соответствии с российским законодательством. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росреестра.
Как стало известно ранее, совет США по географическим названиям изменил официальное название Киева в международной базе. Принято решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России. В Российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение Президента России от 17.08.1995 № 1495 "О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц")", — сообщили в Росреестре, отвечая на вопрос о возможности смены названия города в русском языке.
В Росреестре отметили, что их ведомство в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведет каталог географических наименований стран СНГ.
"К сожалению Росреестра, Украинская картографическая служба начиная с 2016 года перестала принимать участие в этой работе", — сказали в ведомстве.
В свою очередь советник генерального директора АО "Роскартография" Александр Краюхин сообщил РИА Новости, что не считает решение США необычным.
"На украинском языке уже давно пишется "Киiв" (по-русски звучит Кыив), в русской транскрипции (транслитерации) принято писать "Киев". До последнего времени при английской транскрипции за основу было принято русское написание: Киев — Кiev. Сейчас, по предложению украинской стороны, принято решение при английской транскрипции за основу взять украинское написание: Киiв — Kyiv", — сказал он.
Эксперт считает, что нет необходимости менять наименование Киева в русском языке.
"По моему мнению, такой необходимости в настоящее время нет", — сказал Краюхин.
Правительство Украины 22 мая утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня. Она обяжет изменить написание некоторых российских фамилий. В ГД РФ назвали новое "Украинское правописание" продолжением антироссийской кампании.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Комментарии
Политика , Правительство Украины , Госдума , Росреестр , РИА Новости , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»70
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше91
Украинская армия подошла к Донецку349
Прокуратура отреагировала на данные о воскресшем Цапке131
Путин восстановит отношения с Украиной796
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:50
РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше
Политика Армия
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
Адвокат Цапка допустил его «воскрешение»
Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
02:51
Дуда назвал преимущество поляков над русскими
В мире Конфликты
03:10
Фото с возможной свадьбы Лазарева появилось в Сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение