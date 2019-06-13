Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

Решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на российских картографов, поэтому на российских картах город по-прежнему будет называться по-старому, в соответствии с российским законодательством. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Росреестра

Как стало известно ранее, совет США по географическим названиям изменил официальное название Киева в международной базе. Принято решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения в официальную базу Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России. В Российских картографических произведениях и изданиях наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством (распоряжение Президента России от 17.08.1995 № 1495 "О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц")", — сообщили в Росреестре, отвечая на вопрос о возможности смены названия города в русском языке.

В Росреестре отметили, что их ведомство в соответствии с решениями Межгосударственного совета по геодезии и картографии стран СНГ ведет каталог географических наименований стран СНГ.

"К сожалению Росреестра, Украинская картографическая служба начиная с 2016 года перестала принимать участие в этой работе", — сказали в ведомстве.

В свою очередь советник генерального директора АО "Роскартография" Александр Краюхин сообщил РИА Новости, что не считает решение США необычным.

"На украинском языке уже давно пишется "Киiв" (по-русски звучит Кыив), в русской транскрипции (транслитерации) принято писать "Киев". До последнего времени при английской транскрипции за основу было принято русское написание: Киев — Кiev. Сейчас, по предложению украинской стороны, принято решение при английской транскрипции за основу взять украинское написание: Киiв — Kyiv", — сказал он.

Эксперт считает, что нет необходимости менять наименование Киева в русском языке.

"По моему мнению, такой необходимости в настоящее время нет", — сказал Краюхин.