Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций

Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.

«Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.

Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал снять санкции с России.

В конгрессе США подготовили отчёт по итогам выборов в ЕП, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков может повлиять на отношения Брюсселя с Вашингтоном.