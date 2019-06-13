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Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» не видит смысла в продлении антироссийских санкций, заявил её представитель, евродепутат из ФРГ Йорг Меутен.
«Нет, мы не видим смысла в продлении антироссийских санкций», — цитирует политика РИА Новости.
По его словам, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.
Ранее премьер-министр федеральной земли ФРГ Нижняя Саксония Штефан Вайль призвал снять санкции с России.
В конгрессе США подготовили отчёт по итогам выборов в ЕП, в котором утверждается, что укрепление позиций евроскептиков может повлиять на отношения Брюсселя с Вашингтоном.
RT на русском: последние новости
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Политика , В мире , Европа , Прибалтика , Европарламент , РИА Новости , Германия
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