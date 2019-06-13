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Путин прилетел в Бишкек 

Российская Газета + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В эти дни Бишкек стал фактически центром азиатского мира.
Это понимаешь уже в местном аэропорту Манас: борт с российскими журналистами приземлился рядом с самолетами индийских, пакистанских, монгольских и китайских авиалиний.
Кроме Владимира Путина и хозяина мероприятия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в саммите также принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Монголии и других стран.
Все гости, кроме лидеров Монголии и Индии, разместятся в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча". Здесь же проходят основные мероприятия саммита.
Специально к саммиту в резиденции установили юрту, чтобы при желании гости могли там пообедать.
Сегодня страны ШОС — это большая часть Евразии, и площадка саммита саммита— это не только возможность обсудить глобальные международные вопросы, но и провести переговоры с лидерами других государств.
Ожидается, что сегодня в ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Мондри. Как ранее сообщали в Кремле, она принципиально важна для двух стран. Ключевая тема встречи — расширение торгово-экономических связей.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Международный аэропорт "Манас" , ШОС , Бишкек , Кыргызстан
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