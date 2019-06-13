РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше

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В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Размещение американских беспилотников в Польше показывает, что ситуация движется к повторению Карибского кризиса, но запугать РФ такими методами не получится — Россия обладает "широким арсеналом" ответных мер в случае необходимости, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.
"Ситуация двигается в направлении повторения Карибского кризиса. Если они думают, что они такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры. У нас достаточно широкий арсенал мер, которые мы можем применить", — сказал Шаманов.
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Политика , Армия , Видео , Владимир Шаманов , Госдума , РИА Новости , Польша
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