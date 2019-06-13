РФ ответит на размещение беспилотников США в Польше

В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше

Размещение американских беспилотников в Польше показывает, что ситуация движется к повторению Карибского кризиса, но запугать РФ такими методами не получится — Россия обладает "широким арсеналом" ответных мер в случае необходимости, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.