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ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Это 70-й Комсомольский округ в Хабаровском крае, 134-й Новгородский округ, 145-й Орловский округ и 174-й Серовский округ в Свердловской области.
Такое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий четырех депутатов Госдумы, в том числе бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, ушедшего из жизни в апреле этого года. Он представлял в нижней палате 145-й Орловский одномандатный округ, охватывающий всю Орловскую область.
В августе прошлого года скончался Александр Коровников, депутат от Новгородской области (134-й одномандатный округ).
В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал, избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.
Сергей Бидонько, избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.
По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, в упомянутых округах проживают более 2 миллионов избирателей. Он также уточнил, что все избирательные процедуры в округах начнутся после опубликования постановления комиссии в «Российской газете».
Кампания в округах будет организована так же, как проходят «большие» выборы в нижнюю палату парламента. Единственным новшеством станет голосование на цифровых избирательных участках в Москве — там смогут отдать свои голоса жители перечисленных одномандатных округов, которые 8 сентября будут находиться в столице. Для этого они должны подать заявление о включении в списки на цифровом участке через портал госуслуг. МФЦ такие заявления в этом году принимать не будут, подчеркнул Николай Булаев.
Если эксперимент пройдет успешно, в следующем году цифровых участков будет больше, пока их тридцать, все находятся в Москве.
Имена вновь избранных депутатов станут известны в округах 12 сентября, а к 23 сентября Центризбирком планирует утвердить итоги дополнительных выборов по четырем одномандатным округам.
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Комментарии1
Политика , Николай Ковалев , Александр Коровников , Николай Булаев , Сергей Бидонько , Сергей Фургал , ФСБ , Госдума , Центризбирком России , "Российская газета" , Новгородская Область , Орловская Область , Свердловская Область , Хабаровский Край
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