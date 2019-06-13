ЦИК назначил довыборы в Госдуму по четырем округам

Такое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий четырех депутатов Госдумы , в том числе бывшего директора ФСБ Николая Ковалева , ушедшего из жизни в апреле этого года. Он представлял в нижней палате 145-й Орловский одномандатный округ, охватывающий всю Орловскую область

В октябре прошлого года Госдуму покинул Сергей Фургал , избранный губернатором Хабаровского края. Таким образом вакантным стал мандат в 70-м округе.

Сергей Бидонько , избранный по 174-му Серовскому округу, сложил полномочия в декабре прошлого года в связи с переходом на должность заместителя губернатора Свердловской области.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, в упомянутых округах проживают более 2 миллионов избирателей. Он также уточнил, что все избирательные процедуры в округах начнутся после опубликования постановления комиссии в «Российской газете».

Кампания в округах будет организована так же, как проходят «большие» выборы в нижнюю палату парламента. Единственным новшеством станет голосование на цифровых избирательных участках в Москве — там смогут отдать свои голоса жители перечисленных одномандатных округов, которые 8 сентября будут находиться в столице. Для этого они должны подать заявление о включении в списки на цифровом участке через портал госуслуг. МФЦ такие заявления в этом году принимать не будут, подчеркнул Николай Булаев

Если эксперимент пройдет успешно, в следующем году цифровых участков будет больше, пока их тридцать, все находятся в Москве.