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В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе 

RT на русском + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение Совета США по географическим названиям изменить правило написания Киева в международной базе.
«Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей. Уверена, что изменения в названии столицы Украины, которое будет внесено 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны», — считает Ковитиди.
Ранее Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.
RT на русском: последние новости
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Политика , Ольга Ковитиди , Совет Федерации , Киев , США
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