Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном

Российский президент Владимир Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном после того, как президентом страны стал Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир".

По словам Путина, есть все основания полагать, что новый лидер Казахстана продолжит курс, выбранный его предшественником Нурсултаном Назарбаевым . Он предполагает развитие союзнических отношений во всех направлениях и сближение с российской стороной.

"…полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами, а он постоянно растет, по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами…будут только улучшаться", — заявил Путин.

Он добавил, что в сотрудничестве стран есть, как гуманитарный, так и инфраструктурный аспекты.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.