Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин рассказал о перспективах отношений с Казахстаном после того, как президентом страны стал Касым-Жомарт Токаев. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мир".
По словам Путина, есть все основания полагать, что новый лидер Казахстана продолжит курс, выбранный его предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Он предполагает развитие союзнических отношений во всех направлениях и сближение с российской стороной.
"…полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами, а он постоянно растет, по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами…будут только улучшаться", — заявил Путин.
Он добавил, что в сотрудничестве стран есть, как гуманитарный, так и инфраструктурный аспекты.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru: последние новости
Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения "Истерики": Госдума об "угрозах" Климкина из-за возможного возвращения РФ в ПАСЕ
Политика , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Mir24.TV
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская армия подошла к Донецку130
Путин восстановит отношения с Украиной500
Украину объявили «колонией» для ядерных отходов из США164
На Украине заявили о необходимости диалога с Россией56
США переименовали Киев558
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
05:02
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
Криминал Происшествия
01:12
В России могут вырасти тарифы на мусор
Общество Экология
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
10:53
Россиянам затруднят покупку алкоголя
Общество
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:52
ЕС отреагировал на массовые протесты в Гонконге
В мире Азия
01:19
Завещание Алибасова разругало «нанайцев»
Шоу-бизнес
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:34
Путин восстановит отношения с Украиной
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение