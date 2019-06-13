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Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация, сложившаяся сейчас в Молдавии, не уникальна, власть в стране была узурпирована олигархическими структурами, подмявшими под себя госструктуры.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
"Считаю, что Молдова — это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство", — заявил Путин в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
Он добавил, что "то сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки — это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства".
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Политика , В мире , Павел Филип , Игорь Додон , Владимир Путин , Демократическая партия США , Mir24.TV , Молдова
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