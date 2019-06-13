Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
"Наша страна заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США", — сказал Антонов.
По его словам, Москва и Вашингтон как ведущие ядерные державы несут особую ответственность за мировую безопасность, а в отношениях им следует стремиться к признанию интересов друг друга и поиску компромиссов.
Антонов также отметил, что Россия выступает за совместное противостояние "не надуманным, а реальным" вызовам и угрозам, таким как международный терроризм.
На приеме присутствовали среди прочих представители дипкорпуса и госдепартамента США, в том числе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Последние новости
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Политика , США , Анатолий Антонов , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США переименовали Киев12
«Зеленский — это катастрофа»46
Россия восстановит отношения с Украиной233
Мужчина подрался с медведем из-за собаки
В Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка111
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
02:08
Макаревич открестился от концерта у Кремля
Общество Шоу-бизнес
06:57
Медведев допустил сокращение рабочей недели
Общество Социология
00:30
Бари Алибасов не знает, кто он такой
Шоу-бизнес
01:00
В Норильске спасли увязшего по шею в снегу оленя
Происшествия
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
00:40
Названы причины задержки изготовления ракет «Ангара»
Оружие Технологии
02:59
Путин ответит на вопросы о Голунове
Политика
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение