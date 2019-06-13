Al Mayadeen (Ливан): Турция — американская ловушка для России

Al Mayadeen (Ливан) . Военная операция России Сирии помешала реализации американского проекта. Тогда американцы начали стратегию «нападай там, где враг не подготовился, или иди вперед там, где враг не ожидает». И вот, когда Россия оказалась перед выбором между интересами союзников и своими собственными, она попала в американскую ловушку, резюмирует

30 сентября 2015 года началась военная операция России в Сирии, которая помешала реализации американского проекта. Сирийское государство и его союзники начали восстанавливать влияние на местах и приблизились к завершению войны, оставляя тем самым Америку с пустыми руками.

Американцы разработали ловушку для России в Сирии, стремясь лишить русских части их приобретений. Американская ловушка основана на стратегии «нападай там, где враг не приготовился, или иди вперед там, где враг не ожидает». Россия далека от интересов своих союзников, в то время как все думают, что она отрывает Турцию от Америки.

Для реализации американского плана необходимо предпринимать соответствующие шаги, которые помогут России попасть в ловушку.

Во-первых, Турция стала свидетелем попытки государственного переворота, но есть два нюанса:

1. Государственный переворот 15 июля 2016 г. потерпел провал. В Турции успешно проходили все государственные перевороты, включая переворот в 1960 году, смену власти в 1970 и 1980 годах и постмодернистский переворот в 1997 году.

2. К попытке государственного переворота против Эрдогана приложил руку лидер движения «Хизмет» Фетхуллах Гюлен , который с 1999 года проживает в США. Публичная позиция союзника Анкары в отношении попытки государственного переворота была неопределенной, если не позитивной.

«Вражеская» Россия оказала политическую поддержку турецкому правительству и передала данные разведки о готовящемся государственном перевороте по «горячей линии» между Россией и Турцией. Нет необходимости говорить, что Вашингтон косвенно слил эту информацию России, пытаясь захлопнуть ловушку.

Во-вторых, военная поддержка американцами «Сирийских демократических сил» — явная попытка спровоцировать Турцию и сделать курдов приманкой, на которую они стремились поймать русских.

В-третьих, военно-экономические сделки между Россией и Турцией.

И вот Россия попалась в ловушку, что привело к:

1. Проникновению Турции в Сирию под наблюдением и «зеленым светом» русских.

Анкара сейчас контролирует территорию, простирающуюся от Джерабулуса, Аазаза, Африна, Идлиба и Хамы до границы с Латакией.

Вышеупомянутую территорию контролируют более 100 тысяч боевиков-террористов, поддерживаемых турецким государством с помощью оружия и идеологии, близкой к террористическим группировкам.

2. Остановке битвы за освобождение Идлиба от террористических группировок под предлогом предотвращения нового гуманитарного кризиса и массового бегства жителей из «зоны деэскалации» в Идлибе. А любая военная операция сирийской армии подорвет Астанинское соглашение, по мнению Совета национальной безопасности Турции.

3. Отказу от поддержки курдских союзников в Африне и передаче их Турции.

Эти три вещи привели к огромным геополитическим потерям России, поскольку Африн являлся единственным оплотом на севере Сирии, который не был в руках НАТО , а также к моральным потерям, поскольку Россия потеряла доверие сирийцев и их союзников. Возникла вероятность того, что Россия откажется от интересов своих союзников в обмен на свои собственные интересы.

Остается вопрос, попала ли Россия в американскую ловушку?

Была ли американская ловушка установлена против оси сопротивления?

Попадется ли ось сопротивления в ловушку или отреагирует на нее тем же методом — «нападай там, где враг не приготовился, или иди вперед там, где враг не ожидает»?