Медведев написал два загадочных твита

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем твиттере написал два странных сообщения.

Твиты он разметил в ответ на публикацию посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади

"Vk mho cucumber uovunpniophvoui", — написал Медведев в сообщении.

"Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi", — говорится во втором сообщении Медведева.

Сразу после публикации сообщения были удалены.