Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление «крымских санкций». Как отметил представитель Брюсселя, они это сделали «без дискуссии». Далее окончательное решение должен принять Совет Евросоюза, следующее собрание которого состоится 17 июня. Отметим, что санкционная политика в отношении Крыма началась после того, как в 2014 году жители региона при помощи референдума решили воссоединиться с Россией.
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) решили продлить антироссийские санкции по крымскому вопросу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в структурах ЕС.
«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю. В повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия», — сказал собеседник агентства.
Теперь предложение по продлению санкций в отношении России сроком на один год направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.
Как отметило издание, комитет постпредов не является самостоятельным институтом ЕС и не может принимать окончательные решения. Этот орган координирует и подготавливает работу различных структур Совета Евросоюза. Кроме того, комитет согласовывает документов, которые вносятся на его утверждение. Следующее заседание Совета ЕС состоится 17 июня и пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств европейских стран.
Как отмечает ТАСС, источник в Брюсселе сообщил журналистам, что решение принято без обсуждения.
«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе», — сказал собеседник. По его словам, в Совете ЕС также не будет никакого обсуждения этой темы, санкции продлят без открытого голосования.
Ранее санкции против России были продлены в июне 2018 года до 23 июня 2019 года. Эти ограничительные меры относятся к лицам Евросоюза и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией полуострова.
В марте 2014 года среди крымчан состоялся референдум, по итогам которого Крым попал под российскую юрисдикцию. Во время голосования абсолютное большинство — 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев — приняли это решение, которое не было признано легитимным странами ЕС и США.
Украина до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва заявляла, что жители региона самостоятельно сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам главы российского государства Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
В июне 2014 года началась политика непризнания странами ЕС присоединения Крыма к России. Согласно этой политике, европейские страны, входящие в союз, должны отказаться от любых экономических контактов с Крымом. В том числе, государствам ЕС запрещено вести торговлю с Крымом практически любыми товарами. По данным ТАСС, санкционный список занимает более 100 страниц и включает в себя категории товаров от морской соли до космических кораблей.
Под запрет Брюсселя также попадает покупка недвижимости и строительство инфраструктуры на полуострове, оказание туристических услуг. Кроме того, ЕС не выдает визы россиянам, которые получили свой загранпаспорт в Крыму. Помимо этого, круизным лайнерам нельзя заходить в крымские порты, а самолетам осуществлять посадку на аэродромах региона. Исключением являются только ЧП.
Ограничительные меры, принятые в рамках этой европейской политики, являются одним из трех пакетов санкций ЕС, который ежегодно продлевается. При этом, это никак не связано с выполнением минских договоренностей, и в документах Евросоюза не прописан механизм отмены ограничений.
Ранее глава делегации европейских общественников Татьяна Говорова-Генард заявила, что введенные против Крыма санкции являются ошибкой.
«Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции», — цитирует главу группы представителей стран ЕС, приехавших на полуостров, РИА «Новости».
В разговоре с журналистами она обратила внимание на то, что европейские страны постепенно начинают понимать, что Крым принадлежит России и является ее неотъемлемой частью.
«В Европе страна за страной начинают понимать, что Крым является российским регионом, начинают понимать, что санкции ни к чему хорошему не приводят. Для нас, российских соотечественников, живущих за рубежом, это очень важно», — выразила свое мнение Говорова-Генард.
Она отметила, что члены делегации лично общались с крымчанами. Европейские общественники, по ее словам, поняли, что реальная жизнь жителей полуострова отличает от того, что пишут в газетах и говорят чиновники заграницей.
«Мы свободно общались с людьми в кафе, в такси, на пляже, в городе. То, что мы здесь услышали и увидели, донесем своим друзьям, родным, знакомым», — пообещала руководитель делегации.