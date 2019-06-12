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В Елисейском дворце заявили, что Путин и Макрон могут провести встречу в ближайшее время 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон могут встретиться в ближайшее время, однако до конца этой недели никаких переговоров не запланировано. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Елисейском дворце.
"На этой неделе переговоры между двумя президентами не предусмотрены, однако в ближайшее время у них будет возможность для встреч",
— заявили в пресс-службе Елисейского дворца в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о предстоящем разговоре с Путиным. Собеседник агентства отметил, что пока не может уточнить обстоятельства и место возможной встречи.
Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS во вторник заявил о необходимости придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией и планах в ближайшее время провести "новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным". Он подчеркнул, что этот обмен мнениями с российским коллегой он хотел бы провести не только, как президент Франции, но и как председатель Группы семи.
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Комментарии1
Политика , В мире , Европа , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин , Франция
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