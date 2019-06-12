В России не удивились украинскому следу телефонного терроризма

Депутaт Верховной рады Антон Геращенко признaл, что грaждaне Укрaины чaсто остaвляют ложные сообщения о минировaнии объектов в России . «Телефонный терроризм очень рaзвит в нaшей стрaне, потому что у нaс идет противостояние с Российской Федерaцией, и мы нaблюдaем, кaк целенaпрaвленно жители России рaзвлекaются, „минируя“ объекты нa территории Укрaины», — скaзaл он. Он обрaтил внимaние нa то, что интернет позволил действовaть обезличенно.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что большинство звонков с угрозами минирования поступают из-за рубежа.

«Это такая спланированная система давления на наше государство. Я уверен, что звонки идут из-за рубежа. Когда были угрозы о взрывах в Москве, ФСБ было доказано, что звонили из Украины. Русофобия и нелюбовь к России вызывает эту кампанию», — считает эксперт.

Он также отметил, что к организации этой кампании могут быть причастны украинские спецслужбы.

«Я думаю, что это опять провокация, и она исходит из-за рубежа. В тот раз фейки шли с территории Украины. Думаю, что возможно, что это продолжение той комбинации, которую выстраивают украинские спецслужбы», — заявил Гончаров.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН рассказал, с чем может быть связана новая волна угроз и кто может стоять за сообщениями о ложном минировании. Иосиф Линдер также отметил, что обычно такие всплески характеризуют те или иные направления социальной и политической борьбы, противостояния в определенной сфере.

«Так как санкции с Российской Федерации на сегодняшний день никто снимать не собирается и отношения на международной арене во многом далеки от идеальных, то причина всегда найдется. Нужно четко отдавать себе отчет, что идеологическое и политическое противостояние в так называемой специальной сфере никогда не прекращается. Для этого даже не нужно каких-то специальных политических поводов, это просто часть определённой идеологической войны, которая не прекращается ни на один день», — высказал мнение эксперт.

Напомним, осенью 2017 года Россию охватила волна ложных сообщений о минировании различных учреждений: школ, больниц, торговых центров, аэропортов, вокзалов. Тогда ущерб от деятельности телефонных террористов составил не менее 300 миллионов рублей. Новая волна террористических звонков прокатилась по соцучреждениям регионов России в начале 2019 года: Забайкалья, Бурятии, Якутии, Иркутской, Курской областей, Владивостока.