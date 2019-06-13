Дело Голунова: Путин уволил двух генералов полиции

Президент РФ Владимир Путин пописал указ об увольнении двух генералов полиции, косвенно связанных с делом журналиста Ивана Голунова, ранее обвинённого в распространении наркотиков. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Перед этим наказать силовиков попросил глава МВД Владимир Колокольцев.

В результате от занимаемой должности были освобождены начальник управления по Западному административному округу Москвы, сотрудники которого возбудили уголовное дело в отношении Голунова, генерал-майор Андрей Пучков, а также начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков московского управления МВД генерал-майор Юрий Девяткин.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня столичными полицейскими по подозрению в распространении наркотиков. При себе у мужчины были найдены свёртки с запрещённым веществом. Позже МВД отрапортовало о наркотиках, найденных также в квартире Голунова. Сам журналист заявил, что никогда не принимал наркотики, а найденные у него вещества были подброшены. Также Голунов сообщил о нарушениях со стороны полицейских, которые, по его словам, избили его, отказались брать смывы с ладоней и срезы ногтей, а также запрещали свидания с адвокатом. СМИ связали задержание журналиста с его профессиональной деятельностью. Голунов по решению суда был отправлен на два месяца под домашний арест.

10 июня журналист был освобожден в связи с прекращением уголовного преследования.