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Президент Ирана поздравил Путина с Днём России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
В послании на официальном сайте Рухани отмечается, что он искренне поздравляет Путина и российский народ с национальным праздником.
Он выразил уверенность в дальнейшем развитии России под руководством Путина
«Я уверен, что… дружеские отношения между двумя странами будут и далее углубляться во всех областях, представляющих взаимный интерес, служа интересам двух стран», — отметил Рухани.
Ранее лидер КНДР поздравил Путина с Днём России. Президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян, президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру.
RT на русском: последние новости
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Политика , Хасан Роухани , Армен Саркисян , Сооронбай Жээнбеков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Иран
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