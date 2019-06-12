Вашингтон, несмотря на публичные заявления, пока не отправлял чётких сигналов Москве о дате переговоров лидеров России и США.
Об этом РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, контакты такого уровня не готовятся путём обмена комментариями. Требуется определённая дипломатическая работа, однако с американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счёт, добавил замглавы МИДа.
Рябков сообщил, что если запросов от Вашингтона не поступит, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт «на ногах».
Саммит G20 пройдёт в Осаке с 28 по 29 июня.