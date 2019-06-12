В МИДе РФ заявили о возможной встрече Путина и Трампа в формате «на ногах» в Осаке

США. Вашингтон, несмотря на публичные заявления, пока не отправлял чётких сигналов Москве о дате переговоров лидеров России Об этом РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, контакты такого уровня не готовятся путём обмена комментариями. Требуется определённая дипломатическая работа, однако с американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счёт, добавил замглавы МИДа Рябков сообщил, что если запросов от Вашингтона не поступит, встреча Владимира Путина Дональда Трампа пройдёт «на ногах». Саммит G20 пройдёт в Осаке с 28 по 29 июня.