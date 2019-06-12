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В МИДе РФ заявили о возможной встрече Путина и Трампа в формате «на ногах» в Осаке 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон, несмотря на публичные заявления, пока не отправлял чётких сигналов Москве о дате переговоров лидеров России и США.
Об этом РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, контакты такого уровня не готовятся путём обмена комментариями. Требуется определённая дипломатическая работа, однако с американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счёт, добавил замглавы МИДа.
Рябков сообщил, что если запросов от Вашингтона не поступит, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт «на ногах».
Саммит G20 пройдёт в Осаке с 28 по 29 июня.
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Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Москва , Осака
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