Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын выразил уверенность в успешном развитии отношений между странами.

В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в "красивом российском городе-порте" Владивостоке.

По его словам, эта встреча открыла "новую страницу в отношениях РФ и КНДР".

Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян "в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями".

Также Ким Чен Ын в своем поздравительном письме пожелал Путину "здоровья, счастья".