Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов

"СМИ: "Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют дезинформацию о якобы имеющихся разногласиях между президентом США и его советниками, считает Джон Болтон… Я три раза перечитала новость, настолько она невероятна: русские и другие плохие ребята распространяют дезинформацию о различиях во мнениях между президентом США и его ближайшим окружением. Серьёзно?", — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что наличие различий во мнениях между президентом и его окружением — признак наличия в стране демократического процесса.

"Не эту ли ценность Вашингтон отстаивает с таким рвением? Вот, например, Сирия и вывод американских войск из неё. Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и т.д.)", — напомнила официальный представитель министерства иностранных дел России.

Захарова обратила внимание, что буквально пару недель назад президент США Дональд Трамп публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона "тупым как камень".

"Вряд ли это милое сравнение порождено единством во мнениях", — добавила она.

"Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, Твиттер Трампа ведёт "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован. Кстати, а кто владеет американскими СМИ? Составим списочек?" — предложила Захарова.

Ранее слова Болтона прокомментировал также официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он отметил, что все эти сообщения о противоречиях внутри правительства США исходят из американских СМИ. Дипломат также добавил, что эти заявления Болтона напоминают ему события 2003 года, "когда некоторые страны вторглись в Ирак под предлогом нахождения там оружия массового поражения". Представитель китайского внешнеполитического ведомства считает, что "международное сообщество уже точно определило, кто нарушает международное право и подрывает международный порядок".