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Раскрыт формат встречи Путина и Трапа в Осаке 

Рамблер + ещё 32 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут переговорить «на ногах» во время саммита «двадцатки» в Осаке. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, из Вашингтона не поступало официальных предложений о полноценной двусторонней встречи президентов Путина и Трампа. «С наиболее высокой долей вероятности» на данный момент можно говорить лишь о переговорах «на ногах» в Осаке.
«Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить"», — сказал Песков.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским лидером на полях саммита G20.
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Осака , США
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