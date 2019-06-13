Раскрыт формат встречи Путина и Трапа в Осаке

По словам Пескова, из Вашингтона не поступало официальных предложений о полноценной двусторонней встречи президентов Путина и Трампа. «С наиболее высокой долей вероятности» на данный момент можно говорить лишь о переговорах «на ногах» в Осаке.

«Мы можем лишь исходить из того, что и Путин, и Трамп будут вместе в Осаке в момент проведения там саммита "двадцатки", в любом случае будут иметь возможность хотя бы "на ногах" кратко переговорить"», — сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским лидером на полях саммита G20.