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Москалькова отметила изменение подходов Киева к правозащитной теме 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой с удовлетворением отметила изменение риторики нового руководства Украины по правозащитной тематике.
"Для нас очень важно, что сегодня [на Украине] изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", — сказала Москалькова во вторник.
По ее словам, "очень важно, что Владимир Зеленский в качестве одних из первых изменений в своей деятельности обозначил именно замену лиц в минской группе на дееспособных".
"Нет ничего важнее, чем человек. И здесь мы впервые слышим от президента Зеленского акцент на правозащитной теме, акцент на прекращении военных действий и [необходимости] нового диалога с Россией", — подчеркнула Москалькова.
Омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова встретились во вторник в Москве. Денисова предложила обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. По ее словам, они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".
В свою очередь Москалькова выразила удовлетворение в связи с тем, что Денисова пришла "с новыми предложениями" и предложила разработать меморандум, соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, оказавшимся на территории Украины или России в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами.
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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Людмила Денисова , Владимир Зеленский , Татьяна Москалькова , Киев
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