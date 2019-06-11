В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в парламенте.

По данным канала, речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ. В частности, законопроектом предлагается перевести часть 2 статьи 228 УК из тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Таким образом, по этой статье будет установлено наказание от двух до пяти лет тюрьмы вместо действующих от трех до десяти лет.

Также предлагается снизить с десяти до пяти лет нижний порог наказания за хранение наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 228). Верхний порог в 15 лет по этой статье изменять не планируют.

«Существующее положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», — отмечают авторы инициативы.

По словам депутата-единоросса Николая Брыкина, законопроект планируется внести 20 июня на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Сообщается, что инициативу поддержали представители МВД, ФСБ Генпрокуратуры ; кроме того, поступил положительный отзыв Верховного суда.

По мнению источников «Дождя», необходимость изменений «наркотических статей» УК назрела давно, но дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова может ускорить их принятие.