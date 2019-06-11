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Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД 

РИА Новости + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Указом президента РФ Владимира Путина 18 сотрудников органов внутренних дел России получили звания генерал-майора, еще два генерала получили повышения, соответствующий указ опубликован во вторник.
Звания генерал-майора юстиции присвоены Александру Бирюкову и Какошину Дмитрию, звания генерал-майора внутренней службы присвоены Алексею Завгородневу и Алексею Кожемякину.
Также звания генерал-майора полиции присвоены Ивану Балашову, Сергею Богдановскому, Игорю Бутранову, Александру Дедову, Олегу Зиборову, Дмитрию Ильичеву, Сергею Лебедеву, Виталию Розанову, Александру Сокрутенко, Евгению Стасишину, Олегу Стефанкову, Александру Травникову, Эдуарду Филиппову и Сергею Щёткину.
Кроме этого, звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Николаю Патапене, а звание генерал-полковника полиции — Сергею Бачурину.
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Политика , Сергей Бачурин , Александр Травников , Эдуард Филиппов , Сергей Лебедев , Александр Бирюков , Алексей Завгороднев , Александр Дедов , Владимир Путин , МВД
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