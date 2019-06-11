В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Роухани

"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе", — заявил Ушаков журналистам.

Он напомнил, что предыдущая встреча состоялась в феврале в Сочи на полях саммита в астанинском формате. Одной из ключевых тем в этот раз станет укрепление торгово-экономических связей. Как отмечают в Кремле, в 2018 году товарооборот увеличился на 2% (до 1,7 миллиарда долларов), а за первый квартал этого года — на 13,3% (до 542,9 миллиона долларов).