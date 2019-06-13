Милонов предложил отказаться от праздничных концертов и тратить деньги на ремонт дорог

Фото: URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил тратить деньги на ремонт дорог и другие городские нужды вместо праздничных концертов. Инициатива опубликована на странице парламентария в Facebook. «Сегодня как раз обсуждали как важно правильно расставить приоритеты в муниципальной работе. Конечно, концерт это громко и хорошо, но лучше заделать за эти деньги ямы на дорогах или поставить тренажеры. Не говоря уже об отсутствии водопровода и канализации», — написал Милонов. Свое сообщение он дополнил фотографией концертной сцены и хештегами «Петродворцовый район» и «Стрельна» (поселок в составе указанного района Санкт-Петербурга).