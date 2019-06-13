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Милонов предложил отказаться от праздничных концертов и тратить деньги на ремонт дорог 

Ura.Ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: URA.RU
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил тратить деньги на ремонт дорог и другие городские нужды вместо праздничных концертов. Инициатива опубликована на странице парламентария в Facebook.
«Сегодня как раз обсуждали как важно правильно расставить приоритеты в муниципальной работе. Конечно, концерт это громко и хорошо, но лучше заделать за эти деньги ямы на дорогах или поставить тренажеры. Не говоря уже об отсутствии водопровода и канализации», — написал Милонов.
Свое сообщение он дополнил фотографией концертной сцены и хештегами «Петродворцовый район» и «Стрельна» (поселок в составе указанного района Санкт-Петербурга).
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Политика , Виталий Милонов , Госдума
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